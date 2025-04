Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata avvertita a Istanbul alle 12.49 ora locale (le 11.49 in Italia). Secondo l’Agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad, il sisma ha avuto epicentro nel Mare di Marmara nei pressi di Silivri, a circa 80 km a ovest del centro di Istanbul. Qui, nella città sul Bosforo, molte persone sono uscite dagli edifici e sono scese in strada.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture turco, Abdulkadir Uraloglu, ha dichiarato che non ci sono stato danni: “Nelle nostre indagini preliminari, non sono stati riscontrati danni o situazioni negative nelle autostrade, negli aeroporti, nei treni e nelle metropolitane”. A parlare è stato anche il ministro della Sanità, Kemal Memisoglu: “Nessun evento negativo è stato riportato, per ora, al nostro centro di emergenza e ai nostri ospedali”. Sono ancora in corso indagini per determinare se ci siano stati danni causati dal terremoto. Alla Sala Operativa 112, ha spiegato il ministero degli Interni, “non si segnalano perdite di vite umane o distruzioni”. Alcuni video in Rete mostrano tuttavia persone in strada e clienti in fuga dai supermercati con la merce che cade a terra.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso vicinanza alle persone che sono state colpite dalle scosse: “Stiamo seguendo gli sviluppi. Rivolgo i migliori auguri alle persone colpite dal terremoto”. Secondo i dati dell’Afad, dopo il primo terremoto sono state registrate altre otto scosse di magnitudo compresa tra 3.5 e 5.9.