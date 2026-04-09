Nel corso della messa di Pasqua di domenica 5 aprile, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Po a Torino per quello che sembrava essere un cedimento strutturale nella chiesa di San Francesco da Paola. Al loro arrivo, però, i militari hanno scoperto che a distruggere una delle vetrate del santuario era stata l’inquilina di uno dei palazzi confinanti con la chiesa. La donna, una pensionata di 72 anni, ha ammesso di aver preso a bastonate il vetro fino a farlo cedere.

“Messa troppo rumorosa”

Alcune schegge di vetro sono finite sui fedeli seduti tra i banchi, mentre una ragazza ha riportato alcuni graffi al volto. “La messa era troppo rumorosa e non mi lasciava dormire”, ha riferito ai carabinieri la donna responsabile del danneggiamento. La funzione è stata sospesa per diversi minuti, il tempo necessario per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Dati i danni materiali, il parroco ha sporto denuncia e la parrocchia potrà chiedere un risarcimento.