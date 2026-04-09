Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Un ragazzo di soli 15 anni, originario di Francavilla al Mare, ha perso la vita mentre si stava allenando a tennis. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava regolarmente in campo quando, all’improvviso, si è accasciato sotto gli occhi dell’istruttore e degli altri presenti.

La scena ha immediatamente fatto scattare la preoccupazione generale, con chi era lì che ha compreso subito la gravità della situazione. Il malore si è manifestato in modo improvviso, senza segnali evidenti nei momenti precedenti, trasformando un normale allenamento sportivo in un dramma.

Malore improvviso durante l’allenamento di tennis

L’istruttore ha immediatamente dato l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorritori. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto un’ambulanza del 118 e un’automedica. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione direttamente sul campo, cercando di stabilizzare il giovane prima del trasferimento urgente in ospedale. Il ragazzo è stato quindi trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove i medici hanno proseguito i tentativi per salvargli la vita.

Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, il 15enne è deceduto poco dopo il suo arrivo. Le prime informazioni parlano di un arresto cardiaco improvviso, ma restano ancora da chiarire eventuali condizioni pregresse che possano aver contribuito al tragico evento.