Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Un operaio di 52 anni, residente a Vasto, ha perso la vita all’interno dello stabilimento Prima Eastern, azienda specializzata nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’uomo è rimasto schiacciato da una pesante balla di juta contenente circa una tonnellata di polimeri.

Immediatamente allertati i soccorsi, il personale del 118 è intervenuto sul posto, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: le gravi lesioni riportate ne hanno causato il decesso sul colpo. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero locale, dove resta a disposizione delle autorità. I carabinieri della compagnia di Ortona hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.