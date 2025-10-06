La Digos di Roma è al lavoro per dare un volto e un nome ai gruppi di violenti che sono entrati in azione al termine del grande corteo pacifico che aveva ‘invaso’ per ore le strade della città chiedendo ‘Stop al genocidio’.

Al grido “Boia chi molla”

Al vaglio degli investigatori i video della polizia scientifica e delle telecamere di videosorveglianza per identificare altri responsabili e cristallizzare le singole posizioni. Al momento sono 262 gli identificati e due gli arrestati.

Si indaga anche su un blitz avvenuto in un bar nei pressi di piazza Vittorio nella tarda serata di ieri. Alcuni manifestanti di ritorno dal corteo con bandiere della Palestina e kefiah sono stati aggrediti da circa trenta persone, entrate con i volti coperti da caschi e armate di bastoni.

All’arrivo della polizia, i responsabili erano già scappati. Il proprietario del bar ‘allo Statuto’ ha confermato l’episodio anche sui profili social del locale, raccontando che gli autori del raid intonavano “cori fascisti” e hanno aggredito fisicamente anche un dipendente.

Nel bilancio si contano danni alla porta d’ingresso e ad alcuni arredi. Un episodio avvenuto a pochi metri di distanza dalla sede di Casapound dove, nel corso della guerriglia urbana di ieri, si è verificato un lancio ‘incrociato’ di oggetti tra pro Pal in strada e occupanti dell’edificio che si erano affacciati alla finestra.