Una storia incredibile arriva da Napoli, dove una ragazza di 27 anni ha scoperto per caso che alcune delle sue borse griffate rubate erano state messe in vendita online. La giovane stava cercando accessori di lusso da acquistare sui social quando è rimasta colpita dalla vetrina virtuale di un noto negozio vintage.

Sfogliando le foto pubblicate dal negozio, però, ha avuto una sorpresa: alcune borse le sembravano fin troppo familiari. Guardando meglio ha capito il motivo. Quattro di quelle borse erano proprio le sue, scomparse da casa a metà febbraio.

A quel punto la ragazza ha subito pensato a un possibile responsabile: il suo fidanzato 28enne. Lo ha contattato e gli ha chiesto di accompagnarla nel negozio per chiarire la situazione. L’uomo però si è rifiutato. Insospettita, la 27enne ha deciso di andare comunque nel punto vendita, accompagnata dal padre e dal fratello, per verificare di persona.

L’intervento dei carabinieri e la denuncia

Una volta arrivati nel negozio, il titolare ha mostrato loro le borse segnalate dalla ragazza, che sono risultate essere proprio quelle rubate. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti per ricostruire l’accaduto.

La svolta è arrivata controllando le ricevute di acquisto del negozio. Tra i documenti conservati dal commerciante c’erano anche le fotocopie dei documenti di identità delle persone che avevano venduto gli oggetti. Per tutte e quattro le borse segnalate dalla giovane compariva un solo nome: quello del fidanzato 28enne.

Secondo quanto emerso, la vendita delle borse avrebbe fruttato all’uomo circa 4mila euro. Inoltre gli accertamenti hanno rivelato che, dopo essere stato contattato dalla fidanzata, il 28enne avrebbe chiamato il titolare del negozio chiedendogli di ritirare le borse dalla vendita. Le borse sono state sequestrate dai carabinieri e l’uomo è stato denunciato. Il titolare del negozio vintage, invece, è risultato completamente estraneo ai fatti.