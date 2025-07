È stato ritrovato il corpo senza vita di Nassar Abdelrahman, il ragazzo di 16 anni scomparso due giorni fa nel fiume Po, nei pressi di Pavia. I vigili del fuoco lo hanno individuato e recuperato nella mattinata di oggi in località Spessa, poco distante dal Ponte della Becca, da dove era partito l’allarme mercoledì scorso. A lanciare la segnalazione è stato un uomo che ha notato il corpo affiorare in acqua all’altezza del ponte di Spessa, alcuni chilometri più a valle rispetto al punto in cui il giovane era stato visto per l’ultima volta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere e lo hanno riportato a riva per le operazioni di riconoscimento e gli accertamenti del caso. Le ricerche erano in corso da mercoledì e hanno coinvolto sommozzatori, squadre fluviali e unità di terra, in un’area ampia e difficile da esplorare. L’intera comunità locale è sotto shock per la tragedia. Saranno ora le autorità competenti a chiarire la dinamica dell’accaduto, anche se l’ipotesi più probabile resta quella dell’incidente durante un bagno nel fiume.