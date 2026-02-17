Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in strada a Torino con una profonda ferita alla gola. Accanto al corpo c’era il coltello che potrebbe essere stato usato per il colpo mortale: si indaga per omicidio, senza escludere il suicidio.

Il cadavere è stato scoperto intorno alle 21 in via San Marino 133, all’altezza di un cancello carraio, riverso in una pozza di sangue. A dare l’allarme è stato un passante che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia, il medico legale e la pm di turno, Manuela Pedrotta. La vittima, non residente in città e presumibilmente straniera, non è stata ancora identificata ufficialmente.

Gli investigatori della squadra mobile stanno ascoltando eventuali testimoni e passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Secondo quanto emerso finora, nessuno avrebbe sentito grida. Sarà l’autopsia a chiarire definitivamente la dinamica dei fatti.