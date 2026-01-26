Ostra Vetere, provincia di Ancona, è stata teatro di un episodio drammatico che ha coinvolto Giannina Orciari, 85 anni. Vedova dell’imprenditore Giuseppe Baldassarri, scomparso nel 2004 e socio fondatore della Box Marche, la donna viveva da sola quando, venerdì mattina, ha ricevuto una telefonata che avrebbe cambiato la sua vita. Dall’altro lato del telefono un uomo si è spacciato per carabiniere, raccontando che il nipote di Giannina aveva investito una donna e che serviva una cauzione immediata per evitare l’arresto. Il dettaglio del nome corretto del nipote, noto in zona, ha reso la truffa ancora più credibile.

L’inganno e il furto

Per convincere Giannina, l’interlocutore ha passato la chiamata a un complice che si è spacciato per il nipote, probabilmente utilizzando strumenti di intelligenza artificiale per imitare la voce e fingere pianti disperati. Ingannata, la donna ha consegnato contanti e gioielli di famiglia, stimati intorno ai 20mila euro. Solo dopo la partenza dei truffatori, Giannina ha scoperto la verità contattando il figlio: il nipote era illeso e non aveva avuto alcun incidente.

La rivelazione del raggiro ha colpito Giannina profondamente. Il dolore e lo shock hanno avuto conseguenze immediate: la donna si è sentita male ed è morta poco dopo, nonostante l’arrivo dei soccorsi.