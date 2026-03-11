Un uomo abile nelle finte identità ha messo nel mirino gli hotel di lusso del centro e del nord Italia, accumulando esperienza nel mondo delle suite esclusive. Per convincere il personale alberghiero, si finge top manager nel settore della moda o della comunicazione. Nell’ultimo episodio, si è spacciato per un responsabile di Amazon Italia Logistica srl, promettendo di saldare il conto, salvo poi sparire senza pagare. La sua strategia consiste nel selezionare con attenzione le strutture, giocando sulla fiducia e sull’apparente autorevolezza delle sue finte credenziali.

La quattordicesima condanna

Il 10 marzo il Tribunale di Bolzano ha emesso la sua quattordicesima condanna, dopo tredici precedenti. Il giudice Rocco Valeggia lo ha condannato a due mesi di reclusione per insolvenza fraudolenta, oltre al pagamento di 4.000 euro alla parte civile e 3.000 euro di spese legali.

La difesa d’ufficio, guidata dall’avvocata Claudia Salvador, ha contestato la premeditazione, ma non è bastato a evitare la condanna. Nonostante i numerosi procedimenti aperti in tutta Italia, il giudice ha escluso la recidiva. Il caso conferma come truffatori esperti possano sfruttare fiducia e professionalità del personale alberghiero, trasformando una semplice prenotazione in una truffa organizzata.