“L’animale che ha ucciso così violentemente la bellissima ragazza ucraina, venuta in America in cerca di pace e sicurezza, dovrebbe ricevere un processo rapido e la pena di morte! Non c’e altra opzione”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo il brutale omicidio della 23enne Iryna Zarutska sulla metropolitana di Charlotte, in North Carolina.

Anche Salvini rilancia il post di Trump

A stretto giro di posta il più trumpiano dei politici in Italia, Matteo Salvini, ha condiviso post e iniziativa presidenziale. “Bene ha fatto il presidente Trump a puntare sul pugno duro contro la criminalità nelle grandi città. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità, sempre. Una preghiera per Iryna”.

Già il giornoprima Trump aveva cavalcato l’emozione per il brutale omicidio parlando del “mostro folle che vagava libero dopo essere stato 14 volte arrestato”.

“Non possiamo permettere che una banda criminale depravata di violenti recidivi continui a seminare distruzione e morte in tutto il nostro Paese – aveva aggiunto -. Dobbiamo rispondere con forza e fermezza. Dobbiamo essere feroci proprio come loro”.