La difficoltà di ottenere risposte da professori o aziende dopo l’invio di una candidatura è un’esperienza comune per molti universitari. Probabilmente proprio questa frustrazione ha spinto uno studente dell’Indian Institute of Technology Hyderabad a escogitare un metodo decisamente fuori dagli schemi per assicurarsi che la sua mail venisse aperta. Il giovane ha inviato il proprio curriculum a un dirigente di un’azienda statunitense inserendo nell’oggetto una frase allarmante: “Il tuo nome è nei file di Epstein”. Un riferimento falso ma sufficiente a suscitare curiosità e preoccupazione nel destinatario. L’obiettivo immediato è stato raggiunto, perché il messaggio è stato effettivamente letto. Tuttavia, le conseguenze non sono state quelle sperate dallo studente.

La reazione dell’imprenditore e la denuncia sui social

Il destinatario della mail, l’imprenditore Harshdeep Rapal, tra i fondatori di una società con sede a Wilmington, ha raccontato l’episodio sulla piattaforma X. Preoccupato dall’oggetto del messaggio, Rapal ha aperto la mail scoprendo subito che si trattava di uno scherzo: nelle prime righe lo studente ammetteva di aver scritto quella frase solo per attirare l’attenzione e chiedeva la possibilità di sostenere un colloquio di lavoro, allegando il CV. Il riferimento ai cosiddetti “file di Epstein” rimandava alle liste di contatti legate al finanziere Jeffrey Epstein, ma il nome dell’imprenditore non compariva in alcun documento. Proprio per questo Rapal ha definito l’approccio scorretto e poco professionale, condividendo anche uno screenshot della comunicazione ricevuta.

Professionalità e consigli ai candidati

Nel suo intervento pubblico, Rapal ha invitato i giovani candidati a riflettere prima di utilizzare strategie estreme pur di ottenere attenzione. Ha sottolineato come nel mondo del lavoro siano fondamentali responsabilità, serietà e credibilità fin dal primo contatto. Secondo l’imprenditore, esiste una differenza netta tra l’ambiente universitario e quello aziendale, dove la fiducia si costruisce anche attraverso una comunicazione appropriata. Pur riconoscendo che la frustrazione possa spingere a tentare approcci alternativi, ha concluso che metodi simili rischiano solo di compromettere le opportunità professionali invece di migliorarle.