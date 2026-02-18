Uccide a fucilate il cane del vicino perché disturbava i suoi porcellini d’India
Uccide a fucilate il cane del vicino perché convinto che l’animale disturbi la quiete dei suoi porcellini d’India. È accaduto il giorno di San Valentino a Mantova, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito al fatto, sequestrato l’arma dell’uomo, una calibro 12. Per il proprietario dei roditori, 59 anni, è scattata anche la denuncia per uccisione di animale.
Secondo il padrone dell’allevamento di di porcellini d’India, il cane si sarebbe avvicinato troppo, entrando nel suo giardino. Il cucciolo è un cane meticcio, di piccola taglia. Il cancello del cortile era aperto. Su richiesta del padrone del cane, sono intervenuti i militari insieme al personale dell’Ats Valpadaa. I carabinieri hanno hanno proceduto alla denuncia denunciato l’uomo.