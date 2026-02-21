Ci sarebbe un regolamento di conti legato all’ambiente dello spaccio di droga tra nordafricani all’origine del brutale omicidio avvenuto la mattina di ieri, venerdì 20 febbraio a San Bonifacio in provincia di Verona, dove un uomo è stato investito ripetutamente da un’auto nei pressi di un centro commerciale.

I Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio hanno fermato il presunto conducente della macchina, accusato di omicidio volontario, che sarà ascoltato dal pm che coordina l’indagine. A quanto si è appreso, la vittima sarebbe stata investita ripetutamente con l’auto dal suo assassino, che poi si è allontanato a tutta velocità scontrandosi subito dopo con un’altra macchina.

L’incidente ha scatenato anche una violenta lite tra i due automobilisti, e la persona alla guida dell’altra auto è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di San Bonifacio. Il presunto omicida è stato accompagnato in caserma dai militari dell’Arma.