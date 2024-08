Un sarcoma di 15 kg rimosso da paziente di 75 anni: eccezionale intervento al Cro di Aviano (Pordenone)

Con un intervento durato oltre 7 ore, eseguito dall’équipe di chirurgia oncologica generale del Cro di Aviano (Pordenone) guidata da Claudio Belluco, è stato asportato un sarcoma retroperitoneale di oltre 15 chilogrammi sviluppatosi su di un paziente di 75 anni.

Il liposarcoma occupava tutto l’addome

Ne dà notizia l’Istituto friulano. Il tumore, un liposarcoma, occupava interamente l’addome destro per giungere fino allo scroto e all’addome sinistro. Le dimensioni eccezionali della massa tumorale e la stretta vicinanza con l’aorta e la vena cava hanno reso particolarmente delicato l’intervento. Il tumore aveva interessato più organi che, per motivi di radicalità oncologica sono stati rimossi.

Sono infatti stati asportati un tratto di colon e di intestino tenue, del rene, del funicolo spermatico e del testicolo di destra. All’intervento ha partecipato, per la parte urologica, Oliviero Lenardon, direttore dell’urologia dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Regolare il decorso postoperatorio

Regolare il decorso postoperatorio: dopo un breve periodo in terapia intensiva, per uno stretto monitoraggio, il paziente è stato dimesso in buone condizioni generali alla quindicesima giornata postoperatoria.

“Queste straordinarie dimostrazioni della qualità del nostro sistema salute – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi – ci aiutano anche a capire quale sia la formulazione ideale dell’offerta sanitaria. In Regione abbiamo centri di eccellenza ospedaliera ai quali va demandata la soluzione dell’acuzie. Si tratta di realtà che, come dimostrato proprio da questo specifico evento, sono capaci di collaborare e fare rete per raggiungere obiettivi importanti. Al sistema territoriale, invece, va affidata un’attenta campagna di educazione alla salute e di prevenzione, accanto a una capillare rete di presa in carico del paziente per accompagnarlo verso la guarigione”.