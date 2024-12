Una donna muore improvvisamente dopo aver assunto un farmaco per dimagrire

Una donna in Galles è morta improvvisamente dopo aver assunto notevoli quantità di un farmaco per dimagrire. Sarah Thompson, 34 anni, ha acquistato le gocce dimagranti sperando di raggiungere il proprio peso forma, dopo aver lottato per anni contro un cancro alla gola. Nonostante gli effetti collaterali, la donna ha deciso di proseguire la sua personale cura, che pare le abbia causato la morte improvvisa.

Muore a causa delle gocce dimagranti

In estate, Sarah Thompson, madre di due figli, ha acquistato online e senza alcuna prescrizione medica un flacone di gocce che l’avrebbero aiutata a perdere peso. La donna applicava le gocce sotto la lingua e quotidianamente perseguiva questa sua personale cura. In un mese ha iniziato a vedere i primi significativi risultati, seguiti da una considerevole perdita di peso.

La sorella della donna, tramite una chiamata, ha percepito che qualcosa non andasse e che la donna, palesemente sotto gli effetti collaterali del farmaco, avesse bisogno di andare in ospedale. Pochi giorni prima, Sarah aveva regalato un flacone dello stesso farmaco anche alla sorella che, dopo l’assunzione di alcune gocce, iniziò a tremare e a sentirsi male, rinunciando poi al farmaco. Nonostante le esortazioni della sorella di consultare un medico, Sarah Thompson l’ha rassicurata di poter gestire la cosa. Pochi giorni dopo la telefonata, però, la donna è morta all’improvviso.

La sua famiglia crede fermamente che a causarne la morte siano state le gocce per dimagrire. La causa della morte, però, non è ancora stata stabilita con assoluta certezza, anche se le gocce indubbiamente rappresentano l’indiziato numero uno della morte di Sarah Thompson.

Il cancro di Sara Thompson

La donna, nel 2018, si è ritrovata a dover combattere contro un cancro alla gola, per il quale le è stata rimossa l’intera laringe in una delicata operazione chirurgica. A causa della respirazione artificiale, necessaria per un lungo periodo di tempo, Sarah non ha potuto fare alcun tipo di esercizio fisico. Ha così iniziato ad aumentare di peso. Non potendo usufruire delle specifiche e mirate iniezioni per la perdita di peso, la donna ha deciso di agire per conto proprio, acquistando online le gocce per dimagrire.

La pericolosità del farmaco

Le gocce che Sarah ha assunto sono state analizzate ed è emerso che contenevano una significativa quantità di clenbuterolo, un composto broncodilatatore indicato soprattutto per il trattamento dell’asma bronchiale e della broncopatia cronica. È molto popolare inoltre per altri effetti, come l’aumento della crescita muscolare e la diminuzione di grasso corporeo. Si tratta di una sostanza simile agli steroidi, oltretutto illegale negli ambienti sportivi. Il suo sovradosaggio può portare ad alcuni considerevoli rischi come l’aumento della frequenza cardiaca, bassa pressione sanguigna e infarto. Il farmaco che Sarah ha assunto, infatti, è molto diverso da tutti gli altri farmaci autorizzati per la perdita di peso approvati dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS).