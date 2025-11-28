Da un anno perseguitava quella che considerava una rivale in amore. Le ha fatto di tutto, era stata segnalata, le avevano imposto il divieto di comunicazione e avvicinamento, il braccialetto elettronico, il divieto di vivere a Bologna, eppure niente. Non si è rassegnata a lasciar stare la povera professionista vittima delle sue angherie: alla fine l’hanno dovuta mettere in carcere.

Stress, danno economico e reputazionale

La persecuzione è stata particolarmente dura, con grave stress per la vittima da aggiungere al danno reputazionale. Il catalogo delle persecuzioni che la Polizia Postale ha raccolto è impressionante.

Ha messo i dati della signora sui siti porno cosicché veniva agganciata online a tutte le ore da aspiranti clienti e tempestata di messaggi dal contenuto che si può immaginare. Le ha messo in vendita la casa. Ha organizzato finti funerali per lei e gli amici suoi. Ha inserito il suo numero di telefono nella lista nera dei numeri ad alto rischio spam con tutte le conseguenze del caso per una rofessionista seria. Un anno da incubo per colpa della ossessiva stalker.