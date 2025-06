Nell’estate del 2021 si era fermata e chinata per accarezzare un cane incontrato in strada. Ma, secondo il racconto della donna, una turista tedesca, il proprietario del pitbull l’avrebbe palpeggiata e molestata. Per questi fatti il sostituto procuratore ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale nei confronti di un 25enne marocchino, residente a Bellaria Igea Marina (Rimini).

Dopo aver urlato ed essersi allontanata, la 23enne tedesca il giorno successivo si era recata in caserma per denunciare quanto accaduto. Alle indagini per risalire all’identità del molestatore avevano partecipato anche i colleghi dei Ris di Parma. L’udienza preliminare davanti al gup si terrà il prossimo 22 ottobre nell’aula L del tribunale di Rimini.