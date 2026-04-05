Un’ex insegnante di una scuola media del New Jersey è stata accusata di aver abusato sessualmente un suo studente minorenne. La presunta vittima, oggi maggiorenne, ha denunciato i fatti alla polizia il 23 gennaio scorso. Gli episodi risalirebbero al 2021, quando la donna, Ashley A. Fisler, insegnava presso la Orchard Valley Middle School. Stando a quanto riferito dalla procura della contea di Gloucester, l’insegnante di 36 anni dovrà rispondere di otto capi d’imputazione, tra cui violenza sessuale su minore e abuso d’ufficio.

“Rapporti sessuali in auto e in classe”

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, in base anche al racconto dello studente, gli incontri tra i due sarebbero avvenuti soprattutto nell’auto della donna e in classe. Nel fascicolo dell’indagine, i cui atti hanno poi portato all’incriminazione dell’insegnante, compare anche l’analisi forense dello smartphone dello studente. Gli investigatori hanno infatti sottolineato di aver trovato numerosi messaggi che confermerebbero la relazione tra l’insegnante il suo studente minorenne. Nel comunicato della polizia locale di legge: “Ashley Fisler avrebbe mandato al ragazzo diverse foto che la ritraevano senza vestiti”. La donna, che ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, rischia fino a venti anni di carcere per violenza sessuale su minore.