Va a scuola con la pistola a salve e in classe si mette a minacciare un suo compagno. È successo a Roma in zona Primavalle in una classe dell’Istituto Vittorio Gassmann. A commettere il gesto è stato un 14enne che è stato denunciato dai Carabinieri.

Il giovane ha minacciato il compagno con una scacciacani priva del tappo rosso e modificata. La pistola è stata puntata contro il coetaneo.”Ti sparo” ha detto il 14enne mentre il docente preente in classe era girato verso la lavagna.

La scena è stata ripresa con i cellulari e il video ha iniziato a circolare tra i ragazzi. A visionarlo è stata anche alla vittima che ha informato la vicepreside facendo scattare l’allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno accompagnato in caserma il giovane con la pistola che sarebbe scoppiato a piangere anche in presenza della mamma. Il 14enne è stato infatti denunciato per “minacce a un coetaneo” e “porto di armi in pubblico”.

Secondo il racconto dei compagni, il giovane aveva già mostrato in passato comportamenti e atteggiamenti provocatori. Spesso il giovane emulava modelli criminali ispirati da serie tv. Subito dopo la vicenda, nella classe è cominciata una sorta di caccia a chi tra i presenti abbia diffuso il video, cosa giudicata “non gradita” dalla classe, specialmente dalle compagne.

I metal detector a scuola

Per contrastare fenomeni del genere, i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che prevede la possibilità di introdurre metal detector negli istituti su richiesta dei dirigenti.