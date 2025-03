Sarebbero obbligatorie, ma sempre più famiglie nel meridione d’Italia scelgono di rifiutare le coperture vaccinali dei figli. I dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute (si riferiscono al 2023) certificano l’aumento del gap di copertura vaccinale tra Nord e Sud.

Crolla copertura vaccinale al Sud

Sono in gioco diversi fattori per spiegare il fenomeno, una regressione in termini di salute pubblica che mette a rischio in alcune aree del paese il raggiungimento dell’immunità di gregge (95% di vaccinati).

Da un punto di vista nazionale, la copertura per la vaccinazione esavalente (polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B ed emofilo dell’influenza) è scesa al 94,7%, con uno 0,39% in meno rispetto all’anno precedente. Per la copertura quadrivalente (morbillo, parotite, rosolia, varicella) le cose vanno un po’ meglio, visto che raggiunge il 94,6%, con un incremento dello 0,24%.

La Puglia registra le riduzioni più significative

La Puglia registra le riduzioni più significative e allarmanti: un crollo del 2,8% per l’esavalente e dell’1,4% per il vaccino quadrivalente rispetto al 2022.

A propositi di cause, dicevamo, c’entrano soprattutto le conseguenze della pandemia, oltre al diffondersi di convinzioni anti-vaccinali. Pierluigi Lopalco, professore di Igiene e sanità pubblica all’Università del Salento ed ex assessore alla Salute in Puglia, spiega come si è giunti fino a questo punto.

“Ci aspettavamo una riduzione nei bambini nati nel 2021, confluiti nel report 2023. Il motivo è duplice: da un lato i genitori erano più restii a portare i bambini negli ambulatori vaccinali per paura del contagio, dall’altro i servizi erano sotto stress per le vaccinazioni anti-Covid”.