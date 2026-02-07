È in corso un’ampia operazione di soccorso per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio, interessando un’area frequentata dagli appassionati di scialpinismo.

Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte, ma il bilancio resta ancora incerto. Le ricerche sono tuttora in corso e la situazione è in continuo aggiornamento. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, impegnati nel trasporto in quota degli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Cnsas. Le squadre stanno operando in condizioni complesse, valutando la stabilità del manto nevoso e setacciando l’area interessata dalla slavina. Al momento non sono disponibili conferme ufficiali su eventuali vittime o feriti.

Un secondo episodio si è verificato in Valle d’Aosta, nella zona del rifugio Frassati, a Saint-Rhemy-en-Bosses, a oltre 2.500 metri di quota. In questo caso due scialpinisti sono rimasti coinvolti da una valanga, ma sono riusciti a uscire autonomamente dalla massa nevosa e stanno bene. Con loro c’erano altri tre compagni. Sul posto è intervenuto l’elicottero della Protezione civile valdostana con i tecnici del Soccorso alpino, che hanno bonificato l’area, escludendo la presenza di altre persone coinvolte.