Secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’uso eccessivo e incontrollato dello smartphone può contribuire a stimolare comportamenti aggressivi nei più giovani. Durante la presentazione dei nuovi dati Istat su bullismo e cyberbullismo, Valditara ha sottolineato l’importanza di promuovere un uso più consapevole e bilanciato dei dispositivi mobili. Una “pausa dal cellulare” – ha detto – può aiutare a contrastare l’aumento dell’aggressività riscontrato tra i minori.

In Parlamento un disegno di legge contro il cyberbullismo

Il ministro ha anche ricordato che è in corso un disegno di legge in Parlamento che punta a vietare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni. Una misura che – ha spiegato – si muove nella “giusta direzione”, poiché i social media sono considerati una delle principali cause dell’aumento del bullismo, in particolare nella sua forma online, definita appunto cyberbullismo. Secondo Valditara, occorre intervenire presto per proteggere i ragazzi e favorire un ambiente educativo più sano.