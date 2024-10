Veronica Rimondi, l’ex tronista di Uomini e Donne molestata mentre fa jogging: “Mi ha urlato e sputato addosso”

Veronica Rimondi di Uomini e Donne aggredita e molestata. L’ex tronista racconta su Instagram quello che le è accaduto mentre stava facendo jogging a Roma. Un uomo straniero ha iniziato ad urlarle contro in una lingua che non è riuscita a decifrare prima di sputarle addosso. La Rimondi racconta che si è potuta salvare grazie al fatto che non si trovasse in un luogo appartato. “Sento il dovere morale di condividere quello che mi è successo, nella speranza che le mie parole possano servirvi per prestare sempre la massima attenzione, e, se possibile, nella speranza di poter evitare una situazione così brutta a qualcun altro” spiega la Rimondi.

L’ex tronista Veronica Rimondi molestata mentre fa jogging

L’ex tronista, su Instagram ha raccontato di aver voluto fare questa denuncia video sotto consiglio di amici e conoscenti, “per far sì che tutte le ragazze facciano un minimo di ragionamento su quanto sto raccontando”. Questo il suo racconto: “Chi mi conosce sa che mi piace correre. Da quando mi sono trasferita a Roma vado a correre in una pista ciclabile vicino a dove abito. Sono stata aggredita da un ragazzo, questa mattina. […] Mi ha superata e mentre correva, stava facendo anche lui jogging, mi ha superato sulla destra e ha cominciato a fissarmi con una cattiveria che mi sognerò almeno stanotte. Ha cominciato a inveirmi contro, sputarmi addosso e insultarmi in una lingua che non era italiano”.

La rimondi ha rivelato: “Fosse passato qualche secondo in più, non so che fine avrei fatto. Eravamo in una zona piena di luce, non potevo pensare che potesse succedere qualcosa del genere”. Poi prosegue: ” Non ho idea di chi sia, non lo conosco. Mentre mi urlava addosso, avevo l’impressione che mi accusasse di qualcosa. Era palesemente una scusa per aggredirmi. Fosse passato qualche secondo in più e non fossero passate persone, io non so che fine avrei fatto. […] C’era una signora in macchina che ha visto tutto e stava semplicemente guardando la situazione da spettattrice. A me è venuto un attacco di panico”.

“Aiutate il prossimo, non voltate le spalle”

“Aiutate il prossimo, senza mettervi in pericolo, chiaramente, ma ci sono più modi per aiutare chi ha bisogno di aiuto. Non voltate le spalle per il solo fatto che non sta succedendo a voi in quell’istante” ha aggiunto ancora. “Non dobbiamo e non possiamo far finta di niente se vediamo che qualcuno ha bisogno di aiuto, o, ancor peggio, di essere salvato. Perché un giorno, quel qualcuno, potreste essere voi”.