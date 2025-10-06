Nei giorni scorsi, in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine, un ragazzo, su consiglio di un amico, ha comprato tre biglietti “Numerissimi” da 5 euro ciascuno, si è seduto ai tavoli esterni con i colleghi di lavoro e ha iniziato a grattare. Quando ha scoperto di aver vinto una cifra considerevole al Gratta e vinci, ovvero 500mila euro, si è sentito male ed è svenuto.

Il racconto del titolare

A raccontare l’episodio al Messaggero Veneto è stato il titolare del locale, Arian Toska: “Da qualche settimana avevamo conosciuto questo ragazzo che veniva ogni sera dopo il lavoro. Giovedì, per la prima volta, ha comprato tre biglietti ed è andato a sedersi ai tavoli fuori con i colleghi. Poco dopo è rientrato per sincerarsi del fatto che quello che aveva tra le mani era davvero un biglietto vincente. Dopo una veloce e attenta verifica gli abbiamo confermato che sì, aveva appena vinto 500 mila euro”.

“A quel punto il ragazzo mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto dell’acqua. Poi si è accasciato sul pavimento e ha perso i sensi. L’abbiamo soccorso e per fortuna si è subito ripreso ed è stato meglio. Poi è arrivato un suo familiare e l’ha portato a casa. Da quel che sappiamo ha fatto rientro nella sua città in Campania ma non l’abbiamo più visto”, ha raccontato Toska. I titolari del locale hanno comunque festeggiato la vincita.