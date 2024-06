Gelati confezionati, la classifica dei migliori cornetti secondo il Gambero Rosso

Durante l’estate, i gelati confezionati, in particolare i cornetti, diventano i protagonisti indiscussi delle nostre pause rinfrescanti. Questi gelati sono disponibili in una vasta gamma di varianti nei supermercati, e rappresentano una scelta pratica e gustosa per chiunque desideri una dolce pausa. Ma quali sono i migliori? Il Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori cornetti che puoi trovare sugli scaffali del supermercato.

L’origine del cornetto gelato

Il cornetto gelato, con la sua forma iconica, è diventato un simbolo dell’estate italiana e non solo. Non tutti sanno che l’invenzione del cono gelato si deve a un italiano, Italo Marchioni, originario della provincia di Belluno. Emigrato a New York, Marchioni creò una cialda che potesse contenere il gelato, brevettando la sua invenzione il 13 dicembre 1903. Questa innovazione rivoluzionò il modo di consumare il gelato, che fino ad allora veniva servito in bicchieri di vetro, spesso perduti dai gelatai.

Classifica dei migliori cornetti del supermercato

I criteri di valutazione

La classifica dei cornetti gelato del supermercato è stata stilata tenendo conto di diversi fattori. Gli esperti che hanno partecipato alla degustazione hanno valutato la qualità degli ingredienti, la croccantezza della cialda, la consistenza e il sapore del gelato, nonché l’armonia complessiva del prodotto.

1a posizione ex aequo Ferrero – Kinder Bueno Cono e Algida il Cornetto

Ferrero Kinder Bueno

Il Kinder Bueno Cono di Ferrero rappresenta una delle migliori trasformazioni di un famoso snack in versione gelato. Il goloso topping riproduce perfettamente il gusto del Kinder Bueno, e l’assaggio si completa con un cono croccante e un gelato alla nocciola espressivo e non troppo dolce. La punta del cono, intrecciata con cioccolato e crema, offre un’esperienza gustativa unica. Questo prodotto ben concepito e realizzato è amato da molti consumatori.

Algida – Cornetto

Il Cornetto Algida è un prodotto iconico nato come gelato artigianale nella gelateria Spica di Napoli nel 1959 e successivamente acquisito dalla Unilever nel 1976. Il cono croccante e friabile, insieme al gelato alla panna di sapore nitido e intenso, rende questo gelato un classico intramontabile. Tuttavia, i fiocchi di cioccolato sulla superficie potrebbero essere migliorati per qualità.

2a posizione Grom – Cono Pistacchio

Il cono al pistacchio di Grom si distingue per la qualità degli ingredienti utilizzati. Il pistacchio si esprime in modo nitido e gustoso, intrecciandosi armoniosamente con il cioccolato. Tuttavia, la cialda risulta un po’ troppo spessa rispetto alle dimensioni del cono, ma il gusto complessivo è eccellente.

3a posizione Nestlé – Kit Kat Cono Vaniglia e Cacao

Il Kit Kat Cono di Nestlé si distingue immediatamente grazie alla presenza di una barretta di Kit Kat al centro del gelato. Questo prodotto è ben concepito, con una cialda croccante e friabile e un gelato di buona consistenza. Nonostante l’abbondanza di aromi, la texture del gelato è piacevole.

4a posizione Nestlé – Maxibon Vaniglia e Caramello

Il Maxibon in versione cono offre un’interessante variazione grazie a un biscotto leggermente salato che sostituisce la classica cialda. Il caramello, sebbene delizioso, tende a coprire il gusto del gelato alla vaniglia. Tuttavia, l’originalità del prodotto lo rende un’opzione interessante per chi cerca qualcosa di diverso.

5a posizione Valsoia – Il Gelato

Valsoia propone un cono gelato pensato per chi è intollerante al lattosio o segue una dieta vegana. Questo gelato a base vegetale ha una buona texture, sebbene presenti un po’ troppi aromi. La cialda manca della giusta croccantezza, e il cioccolato del topping potrebbe essere migliorato in termini di qualità.

6a posizione Sammontana – Cinque Stelle Croccantino

Il Cinque Stelle Croccantino di Sammontana offre un iniziale gusto accattivante di caramello, che però diventa troppo invadente, coprendo il sapore del gelato alla vaniglia. La cialda risulta un po’ gommosa e manca di croccantezza. I pezzetti di croccante di mandorle sono ben distribuiti e aggiungono un tocco piacevole.

7a posizione Barilla – Pan di Stelle Il Cono Gelato

Il cono gelato Pan di Stelle riprende il famoso biscotto della colazione. Il gelato alla panna non è eccessivamente dolce e risulta piacevole al palato. Tuttavia, la cialda non è particolarmente croccante e il cioccolato potrebbe essere migliorato in termini di qualità.

8a posizione Sammontana – Amando

Il cono Amando di Sammontana è un’alternativa vegetariana ai classici coni gelato. Prodotto con latte di mandorla, offre un gelato alla vaniglia variegato al cacao e nocciola. Tuttavia, l’eccessivo uso di aromi e un cono dal gusto un po’ legnoso ne penalizzano la qualità complessiva.