Le 50 migliori pizzerie d’Italia, la prima la conosci già? Tutta la classifica

Questo anno, il prestigioso titolo di Migliori Pizzerie è stato assegnato ex aequo a I Masanielli di Francesco Martucci, situata a Caserta, e a Diego Vitagliano Pizzeria, con sede a Napoli. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Manzoni di Milano l’11 luglio, con la presentazione di Federico Quaranta.

I vincitori del 2024, tanta Campania

I Masanielli di Francesco Martucci e Diego Vitagliano Pizzeria hanno condiviso il primo posto nella guida 50 Top Pizza 2024. Queste due pizzerie rappresentano l’eccellenza della Campania, regione che vanta una lunga e prestigiosa tradizione nella produzione della pizza. La qualità degli ingredienti, l’abilità dei pizzaioli e l’attenzione alla tradizione e all’innovazione sono i fattori chiave che hanno portato queste pizzerie al vertice.

Le pizzerie in top 10

Al secondo posto troviamo Confine, situata a Milano e gestita da Mario Ventura e Francesco Capece, con quest’ultimo insignito del titolo di Pizzaiolo dell’Anno. Al terzo posto si è classificata I Tigli di Simone Padoan, situata a San Bonifacio, Verona. Questi locali sono seguiti da 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli, Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo a Roma, e I Masanielli di Sasà Martucci, anch’essa a Caserta. Al settimo posto, Dry Milano di Lorenzo Sirabella si distingue per la sua Margherita Provola Affumicata & Pepe Nero di Sarawak, premiata come Pizza dell’Anno. Chiudono la top ten La Notizia di Enzo Coccia a Napoli, la pizzeria Salvo di Francesco e Salvatore Salvo, e Da Lioniello di Salvatore Lioniello a Succivo, premiata per la Performance dell’Anno.

La classifica completa delle migliori pizzerie italiane 2024

Di seguito, la classifica completa delle 50 migliori pizzerie d’Italia secondo la guida 50 Top Pizza 2024:

Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania Confine – Milano, Lombardia I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto 50 Kalò – Napoli, Campania Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania Dry Milano – Milano, Lombardia La Notizia – Napoli, Campania Salvo – Napoli, Campania Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia Clementina – Fiumicino (RM), Lazio Sestogusto – Torino, Piemonte La Bolla – Caserta, Campania BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA), Campania Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania Denis – Milano, Lombardia Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania Sbanco – Roma, Lazio Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania Le Parùle – Ercolano (NA), Campania 400 Gradi – Lecce, Puglia Modus – Milano, Lombardia La Fenice – Pistoia, Toscana Re | Mi – Sassari, Sardegna ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna Giangi – Arielli (CH), Abruzzo Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana Meunier – Corciano (PG), Umbria Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia San Martino – Pizza & Bolle – Roma, Lazio I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania La Gatta Mangiona – Roma, Lazio Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania Allegrìo – Roma, Lazio Fandango – Potenza, Basilicata Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna Gigi Pipa – Este (PD), Veneto L’Orso – Messina, Sicilia

Le pizzerie presenti nella lista combinano innovazione e tradizione in modi unici. Ad esempio, I Masanielli di Francesco Martucci è nota per le sue interpretazioni creative delle pizze classiche, mentre Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli è celebrata per il rispetto rigoroso delle tecniche tradizionali napoletane. Questa combinazione di vecchio e nuovo è ciò che rende la scena della pizza italiana così vibrante e dinamica.