Recentemente, ricercatori della Yonsei University in Corea del Sud hanno sviluppato una alternativa innovativa e sostenibile alla carne: il riso di manzo. Come si legge sul Guardian, questo nuovo alimento ibrido, coltivato facendo crescere cellule di muscolo e grasso animale all’interno dei chicchi di riso, promette di offrire un’alternativa proteica più accessibile e sostenibile rispetto alla carne tradizionale. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Matter dal team di ricerca.

Riso di manzo, il processo di sviluppo

Il riso di manzo è stato creato imitando l’ambiente cellulare degli animali utilizzando il riso come piattaforma di crescita. I chicchi di riso, grazie alla loro struttura porosa e alle caratteristiche organizzate, forniscono una solida base per ospitare le cellule di muscolo e grasso di mucca. Inoltre, alcune molecole presenti nel riso favoriscono la crescita di queste cellule, rendendo il riso un ambiente ideale per la coltura cellulare. Dopo aver rivestito il riso con gelatina di pesce per facilitare l’adesione delle cellule, i ricercatori hanno seminato le cellule staminali di muscolo e grasso e lasciato che crescessero in coltura.

Caratteristiche nutrizionali e vantaggi ambientali

Il riso di manzo ibrido è risultato essere più ricco di proteine e grassi rispetto al riso normale, offrendo un profilo nutrizionale migliorato. Rispetto alla carne bovina, il riso di manzo ha un’impronta di carbonio significativamente inferiore e un costo nettamente inferiore, rendendolo un’opzione più sostenibile ed economica. Questo potrebbe avere enormi implicazioni nella lotta contro l’impatto ambientale dell’agricoltura industriale e nell’affrontare le sfide legate alla sicurezza alimentare e all’accessibilità delle proteine.

Potenziali applicazioni

Il riso di manzo non solo offre una soluzione sostenibile per il consumo di proteine, ma potrebbe anche avere applicazioni diverse. Dal cibo di soccorso per le carestie alle razioni militari e persino al cibo spaziale, le potenzialità di questo alimento ibrido a base di cereali sono infinite. Con ulteriori ricerche e sviluppi, il riso di manzo potrebbe diventare una risorsa preziosa per affrontare le sfide alimentari globali.