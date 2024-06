Pizza sotto forma di insalata, la ricetta viene dall’America, unisce croccante e salato, lattuga, peperoni, olive nere e cipolla rossa. Le strisce di peperoni piccanti vengono sfrigolate fino a renderle croccanti; il loro grasso piccante viene assorbito dalle briciole di pane tostato arricchite. La propone Sohla El-Waylly sul New York Times.

Ingredienti.

2 lattughe grandi

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

50 grammi di fette di peperoni (maiale, tacchino o vegetali), tagliate a strisce sottili (vedi suggerimento)

¾ di tazza di pangrattato panko, il pangrattato giapponese.

1 cucchiaino di aglio in polvere

2 cucchiaini di origano secco Sale Fiocchi di peperoncino

1 pomodoro

1 cucchiaio di salamoia di peperoni,

⅓ tazza di peperoni a fette, sgocciolati ⅓ tazza di olive nere a fette

¼ cipolla rossa, tagliata a fettine sottili 4 once fresche Mozzarella

1 cucchiaino di aglio in polvere 2 cucchiaini di origano secco Sale Fiocchi di peperoncino 1 pomodoro bistecca 1 cucchiaio di salamoia di peperoni, più altro a piacere Zucchero semolato (se necessario) 1 lattuga romana a cespo grande, tagliata grossolanamente ⅓ tazza di peperoni a fette, sgocciolati ⅓ tazza di olive nere a fette ¼ cipolla rossa, tagliata a fettine sottili

100 grammi di Mozzarella

Come procedere.

Preriscalda il forno a 120 °C e prepara una teglia. Se è piccola potrebbero servirne due. È importante che la teglia abbia le sponde per evitare che le briciole cadano mentre la metti nel forno o quando la tiri fuori una volta pronte.

Rimuovi la crosta dal pane e poi taglialo a striscioline. Usa un coltello seghettato per rimuovere la crosta croccante. Metti la pagnotta sul tagliere e tagliala a fette, quindi ricava 3-4 striscioline da ciascuna. Una volta ottenute le fette, puoi tagliarle orizzontalmente o verticalmente, a preferenza.

Sminuzza il pane con un robot da cucina per ridurlo in briciole. Monta la lama che serve per triturare, imposta la velocità al minimo e premi il pulsante di accensione. Sminuzza il pane soltanto finché non ottieni delle briciole di grandi dimensioni. (Se non hai a disposizione un robot da cucina, puoi grattugiare il pane con la grattugia o, in alternativa, puoi usare il frullatore.

Nel primo caso utilizza un lato della grattugia che ti consenta di ottenere delle briciole piuttosto grandi, mentre se usi il frullatore accendilo a brevi intervalli per evitare di frantumare il pane).

In una padella di ghisa media antiaderente o ben condita, aggiungere 2 cucchiai di olio d’oliva e i peperoni e mettere a fuoco medio. Cuocere, mescolando spesso, fino a quando i peperoni saranno resi croccanti, circa 5 minuti. Togliere dal fuoco e utilizzare una schiumarola per trasferire i peperoni su un piatto. In una padella di ghisa media antiaderente o ben condita, aggiungere 2 cucchiai di olio d’oliva e i peperoni e mettere a fuoco medio. Cuocere, mescolando spesso, fino a quando i peperoni saranno resi croccanti, circa 5 minuti. Togliere dal fuoco e utilizzare una schiumarola per trasferire i peperoni su un piatto.

Riporta la padella con il grasso a fuoco medio-basso. Aggiungere il pangrattato e cuocere, mescolando spesso, fino a doratura e tostatura, circa 5 minuti. Togliere dal fuoco. Aggiungete l’aglio in polvere, poi l’origano, sbriciolandolo tra le dita mentre lo spargete sul composto. Aggiungere i pezzetti di peperoni, raschiando l’eventuale grasso attaccato al piatto e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Condire con sale e scaglie di peperoncino a piacere.

Sui fori grandi di una grattugia, grattugiare il pomodoro in una ciotola capiente, scartando la pelle rimanente. Sbattere la salamoia dei peperoni e i restanti 2 cucchiai di olio d’oliva. Aggiungi sale, zucchero e altra salamoia a piacere. Aggiungere la lattuga romana, i peperoni, le olive e la cipolla rossa; lanciare per combinare. Passaggio 4

Dividere l’insalata nei piatti, versandola sopra l’eventuale condimento rimasto nella ciotola. Strappare la mozzarella e dividerla sull’insalata. Completare con il pangrattato ai peperoni e servire subito