Se non vuoi, o non puoi, aprire un mutuo c’è un altro modo per acquistare una casa e conviene molto: come funziona.

Per molte persone, oggi, risulta davvero difficile accedere ad un mutuo. Sono tante le garanzie richieste dalla banca e non tutti vogliono accollarsi un mutuo per 20 o 30 anni. Ma se non dispone della somma necessaria per l’acquisto della casa dei sogni, come fare? Fortunatamente esistono altre alternative.

Oggi giorno anche versare un anticipo per la compravendita, che di norma è il 20% del valore della vendita, è una missione difficile. Inoltre, molti giovani, in particolare, non riescono con alcuni tipi di contratto di lavoro o stipendi a mettere da parte la somma necessaria per il pagamento mensile del mutuo. Ma, come detto, c’è una soluzione.

Un nuovo metodo per acquistare casa senza il mutuo

Per chi non vuole, o non può, richiedere un mutuo una soluzione potrebbe arrivare dal cosiddetto rent to buy. Si tratta di una compravendita, molto diffusa all’estero ma poco applicata nel nostro Paese, che prevede un versamento di canoni di locazione, per i primi anni, a titolo di pagamento per l’acquisto dell’immobile. Dunque, soltanto dopo qualche anno, a secondo dei canoni concordarti, si diventa effettivamente proprietari della casa (che può essere saldata con una maxi rata finale).

Il rent to buy, o affitto con riscatto, risulta dunque una soluzione ideale per chi non ha liquidità sufficiente, ed ha escluso per vari motivi un mutuo, mentre per è ideale per un venditore che vuole vendere, senza fretta, intascando una cifra più alta rispetto a quella tradizionale. In questi anni sono molti gli italiani, in particolar modo le giovani coppie, che stanno guardando con interesse a questa formula. Le banche, infatti, potrebbero non accettare un mutuo nemmeno con entrate documentate di tutto rispetto, rigettando la richiesta.

Ma cerchiamo di capire meglio come funziona. Il proprietario dell’immobile consegna immediatamente la casa al conduttore, cioè il futuro acquirente, che inizierà dunque a pagare un canone d’affitto mensile. Quest’ultimo, dopo un certo periodo di tempo, ma entro i 10 anni, dovrà decidere se acquistare l’immobile, avendo la possibilità di sottrarre dal prezzo di acquisto una parte dei canoni già pagati. Va ricordato che la decisione di acquistare l’immobile non è certo obbligatoria ed è del tutto autonoma.

Si tratta, potremmo dire, di un’opzione da esercitare sull’acquisto, ma va ricordato che le quote mensile sono maggiorate. Esistono diversi modelli di affitto con riscatto ma la versione forse più nota è il contratto di locazione con preliminare di vendita (o patto di vendita futura), da stipulare davanti al notaio. Ma cosa accade se il conduttore decide di non comprare la casa? Il venditore può trattenere come indennizzo le quote già versate, mentre il contratto di affitto potrebbe proseguire normalmente.

Una seconda soluzione usata come affitto con riscatto è l’opzione di futuro acquisto: il contratto è quello di un normale affitto, ma c’è una data termine inserita entro la quale il conduttore può esercitare l’opzione di acquisto della casa. Durante il periodo dell’affitto, si versano normalmente le quote mensili con canone maggiorato. L’importo maggiorato viene poi detratto dalla somma totale per la vendita della casa. L’importo maggiorato, rispetto ad un normale contratto, va dal 15% al 50%. L’affitto con riscatto è possibile per questi immobili:

appartamenti

autorimesse

cantine

negozi

uffici

capannoni e negozi

terreni

immobili in costruzione (se si trovano allo stato grezzo bisognerà cancellare l’ipoteca che grava sul bene).

Infine, bisogna chiarire un altro punto fondamentale: l’inquilino che ha stipulato un contratto di affittuario, non è tenuto al versamento delle tasse sull’abitazione – come l’IMU – dal momento che non è ancora proprietario dell’immobile.