Amore di madre, capace di tutto fino alla morte per proteggere i propri figli, non è prerogativa esclusiva umana.

La orribile fine, subita da un serpente pitone nelle paludi degli Everglades in Florida, costituisce un toccante e anche agghiacciante esempio di come il medesimo istinto sia comune a tutti gli esseri viventi.

Amore di madre più forte della morte

Ecco la storia. Un’orda di zecche gonfie stava divorando un pitone vivo nelle Everglades, in Florida. Il serpente è stato predato dai parassiti mentre sorvegliava un nido con 17 uova

Un gruppo di cacciatori nelle Everglades della Florida ha trovato un pitone che veniva prosciugato del suo sangue da un’orda di zecche gonfie.

Il video condiviso il 1° agosto sui social media (vedi link sotto) mostra che i parassiti erano gonfi fino alle dimensioni di pomodorini mentre penzolavano dal lungo serpente, riferisce Mark Price del Miami Herald.

La femmina era diventata il loro facile bersaglio mentre sorvegliava un nido di uova, secondo la guida di caccia e trapper Mike Kimmel.

Si è rifiutata di abbandonare la sua covata, quindi le zecche si sono ammucchiate l’una sull’altra, finché il serpente non è stato sopraffatto ed esausto, ha detto.

“Non è una cosa strana per me trovare delle zecche su questi rettili, ma questo serpente è stato semplicemente masticato a pezzi”, dice nel video.

“Aveva ben più di 100 zecche. Probabilmente centinaia e c’erano effettivamente delle zecche morte gonfie di sangue nel nido, che cadevano da lei. … Era in condizioni piuttosto pessime”.

Pitonessa uccisa dalle zecche

Tuttavia, prima che il pitone potesse essere soppresso in modo umano, qualcuno ha dovuto infilare la mano in un cumulo di erba sega e afferrare il serpente per la testa, probabilmente facendo scoppiare più zecche piene di sangue nel processo.

“Sarà una presa succosa”, dice qualcuno nel video. Il volontario, che non è stato identificato, ha usato il polsino della sua maglietta come uno strato di sottile protezione e ha afferrato la testa gonfio del serpente al primo tentativo, come mostra il video.

Non ha opposto molta resistenza, segno di quanto fosse esausto il serpente, dice Kimmel. Quando il serpente è stato tirato fuori, sono state scoperte diciassette uova, insieme a numerose zecche gonfie cadute dal serpente.

“Penso che le abbiamo fatto un piccolo favore”, dice Kimmel. “Sono sicuro che era stanca di sedersi su quelle uova, di essere mangiata. E abbiamo messo fine alla sua miseria”.

Il video dell’incontro è stato visualizzato più di 80.000 volte su Facebook e YouTube fino al 5 agosto.

Il serpente aggredito dalle zecche appartiene alla specie nota come pitoni birmani. I pitoni birmani sono una specie invasiva nel sud della Florida e dovrebbero essere soppressi se catturati in natura, secondo la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

I pitoni vengono allevati per la loro pelle robusta e a forma di diamante, che viene venduta alle case di moda europee di lusso, ma alcuni scienziati e addetti ai lavori ritengono che il vero valore dei serpenti potrebbe risiedere nella loro carne.

Miami Herald

Video