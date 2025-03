Genova e genovesi attenti: senza la nuova diga foranea Sottoripa finisce sott’acqua. Perché?

La risposta è data dallo scioglimento record dei ghiacciai. La loro perdita di massa dal 1975 accelera l’innalzamento del livello del mare, rischiando inondazioni e carenze idriche.

I ghiacciai in tutto il mondo stanno scomparendo più velocemente che mai, con l’ultimo triennio che ha visto la più grande perdita di massa glaciale mai registrata, secondo un rapporto dell’UNESCO pubblicato di recente, scrive Alexander Villegas della Reuters.

Le 9.000 gigatonnellate di ghiaccio perse dai ghiacciai dal 1975 equivalgono più o meno a “un blocco di ghiaccio delle dimensioni della Germania con uno spessore di 25 metri”, ha affermato Michael Zemp, direttore del World Glacier Monitoring Service con sede in Svizzera, durante una conferenza stampa che annunciava il rapporto presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra.

Si prevede che la drammatica perdita di ghiaccio, dall’Artico alle Alpi, dal Sud America all’altopiano tibetano, accelererà man mano che il cambiamento climatico spinge le temperature globali verso l’alto. Ciò probabilmente esacerberebbe i problemi economici, ambientali e sociali in tutto il mondo man mano che il livello del mare aumenta e queste fonti d’acqua chiave diminuiscono, continua Villegas. Zemp ha affermato che cinque degli ultimi sei anni hanno registrato le perdite maggiori, con i ghiacciai che hanno perso 450 gigatonnellate di massa solo nel 2024.

Il ghiaccio si scioglie Genova a rischio

La perdita accelerata ha reso i ghiacciai montani uno dei maggiori fattori che contribuiscono all’innalzamento del livello del mare, mettendo milioni di persone a rischio di inondazioni devastanti e danneggiando le vie d’acqua da cui miliardi di persone dipendono per l’energia idroelettrica e l’agricoltura.

Stefan Uhlenbrook, direttore dell’acqua e della criosfera presso l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), ha affermato che rimangono circa 275.000 ghiacciai a livello globale che, insieme alle calotte glaciali dell’Antartide e della Groenlandia, comprendono circa il 70% dell’acqua dolce mondiale.

Circa 1,1 miliardi di persone vivono in comunità montane e, secondo di Villegas, subiscono gli impatti più immediati della perdita dei ghiacciai, a causa dei crescenti rischi di calamità naturali e fonti d’acqua inaffidabili. Le località remote e i terreni difficili rendono inoltre difficile trovare soluzioni economiche.

La temperatura sale, il ghiaccio si liquefa

Si prevede che l’aumento delle temperature peggiorerà la siccità nelle aree che dipendono dal manto nevoso per l’acqua dolce, aumentando al contempo sia la gravità che la frequenza di pericoli come valanghe, frane, inondazioni improvvise e inondazioni da sfogo di laghi glaciali (GLOF).

Un contadino peruviano che vive a valle di un ghiacciaio in ritirata ha portato la questione in tribunale, facendo causa al gigante energetico tedesco RWE per una parte delle difese contro le inondazioni del lago glaciale proporzionate alle sue emissioni globali storiche.

“I cambiamenti che vediamo sul campo sono letteralmente strazianti”, ha detto a Reuters fuori dalla sede dell’UNESCO a Parigi la glaciologa Heidi Sevestre, segretaria dell’Arctic Monitoring and Assessment Program. “In alcune regioni le cose stanno accadendo molto più velocemente di quanto avessimo previsto”, ha aggiunto Sevestre, sottolineando un recente viaggio nei Monti Rwenzori, situati in Uganda e nella Repubblica Democratica del Congo nell’Africa orientale, dove si prevede che i ghiacciai scompariranno entro il 2030.

Lo scioglimento dei ghiacciai nell’Africa orientale ha portato a un aumento dei conflitti locali per l’acqua, secondo il nuovo rapporto dell’UNESCO, e mentre l’impatto su scala globale è minimo, il rivolo di scioglimento dei ghiacciai in tutto il mondo sta avendo un impatto aggravante.

Tra il 2000 e il 2023, lo scioglimento dei ghiacciai montani ha causato 18 millimetri di innalzamento del livello globale del mare, circa 1 mm all’anno. Secondo il World Glacier Monitoring Service, ogni millimetro può esporre fino a 300.000 persone alle inondazioni annuali.