Lo scarabeo giapponese è bellissimo ma anche pericoloso. In Italia la Lombardia lo combatte da 10 anni, ora terrorizza i tedeschi.

Sta diventando una priorità assoluta per le autorità sanitarie in Germania.

Splendidamente colorato, infatti, lo scarabeo giapponese è anche un ghiottone pericoloso.

I vacanzieri tedeschi sono tenuti a registrare i bagagli e a non portare con sé piante

Spiega Wikipedia che il coleottero giapponese o scarabeo giapponese è un coleotteroappartenente alla famiglia degli Scarabeidi, originario del Giappone.

La sua pericolosità risiede nel fatto che si tratta di una specie che infesta e distrugge tappeti erbosi, piante selvatiche, da frutto e ornamentali e la cui diffusione si sta ampliando.

Lo scarabeo scoperto sulle sponde Ticino

È stato rinvenuto per la prima volta nell’Europa continentale nell’estate 2014 in Italia nei pressi del fiume Ticino su entrambe le sponde (in Lombarda e in Piemonte), e la zona infestata si è progressivamente allargata. Nel 2017 è stato rinvenuto nella Svizzera italiana.

Prima che diventi un terrore per i contadini, il governo federale tedesco vuole fermare il vorace scarabeo giapponese, scrive Silke Hümmer sul giornale Bild.

I tedeschi sono terrorizzati

Il parassita non è stato ancora individuato in Germania, ma si sta diffondendo in Svizzera molto vicino al confine tedesco. Così vicino che le autorità del distretto di Lörrach (Baden-Württemberg) hanno ampliato le loro misure di protezione.

E ora anche il Ministero federale dell’alimentazione e dell’agricoltura vuole rafforzare le precauzioni contro l’onnivoro invasivo.

L’insetto bruno-verde, appena più grande di una coccinella (lunga un centimetro), ha un enorme appetito. Divora interi campi nudi e rappresenta una minaccia per l’agricoltura con la sua scelta di cibo. Alberi da frutto (ciliegie, mele, prugne), boschi (acero, faggio, quercia), frutta (lamponi, fragole, more), ortaggi (pomodori, asparagi, mais), piante ornamentali, spazi verdi e viti sono nel menu del parassita.

Prevenire invece di combattere lo scarabeo

Gli stati federali sono responsabili del monitoraggio e della lotta contro i coleotteri in loco. Nel Baden-Württemberg, a causa del rischio più elevato, il materiale verde e il terreno provenienti dall’area interessata possono essere trasportati solo a condizioni rigorose.

Una volta che il ghiottone si è stabilizzato, aggiunge Silke Hümmer, la sua rimozione diventa difficile. L’esperienza di paesi come l’Italia dimostra che nei primi anni lo scarabeo giapponese può diffondersi naturalmente fino a dieci chilometri all’anno.

Lo scarabeo giapponese potrebbe anche essere introdotto in Germania come “clandestino” su veicoli o con piante e parti di piante come un mazzo di fiori, dice il capo dell’istituto specializzato JKI per problemi fitosanitari a Braunschweig.

I tedeschi che tornano dalle vacanze dovrebbero controllare i loro bagagli

Il Ministero federale lancia quindi un appello ai cittadini. Dovresti segnalare immediatamente qualsiasi sospetta infestazione al servizio fitosanitario del rispettivo stato federale. Dovrebbero anche catturare gli scarabei sospetti e consegnarli alle autorità in un contenitore chiuso a chiave. Coloro che tornano dalle vacanze da regioni fortemente infestate – come il nord Italia e la Svizzera meridionale – dovrebbero restituire i propri veicoli.

Bild

Ansa