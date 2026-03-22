Nel quarto trimestre 2025 i prezzi delle abitazioni in Italia continuano a crescere, trainati principalmente dagli immobili già esistenti. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie aumenta dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, in accelerazione rispetto al +3,7% registrato nel terzo trimestre. La crescita tendenziale riguarda esclusivamente le abitazioni già esistenti (+5,2%), mentre i prezzi delle abitazioni nuove registrano un rallentamento, scendendo a -1,2% dal +1,3% del trimestre precedente. Anche i volumi delle compravendite segnano una variazione tendenziale modesta, pari a +0,4%.

Su base congiunturale, l’aumento dello 0,9% dell’IPAB è determinato sia dai prezzi delle abitazioni nuove (+1,3%) sia da quelli delle abitazioni già esistenti (+0,8%). In media nel 2025, i prezzi delle abitazioni crescono del 4,0%, con un aumento dello 0,6% per le nuove e del 4,7% per le esistenti. La dinamica osservata produce un effetto di trascinamento per il 2026 pari a +1,6%.

La crescita è diffusa su tutto il territorio nazionale, più sostenuta nel Nord-est (+4,7%) e più contenuta nel Sud e nelle Isole (+3,0%). Tra i grandi comuni, gli incrementi più marcati si registrano a Milano (+6,3%) e Roma (+5,0%), mentre Torino segna un +3,6%, in accelerazione rispetto al trimestre precedente.