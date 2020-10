Pronto un protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui micro-pagamenti con le carte fino a 5 euro.

Carte e bancomat zero commissioni. Secondo quanto confermano fonti di governo, nel confronto con gli operatori sarebbe emersa la disponibilità “di tutti” ad aderire, su base volontaria.

Per incentivare i pagamenti digitali su cui si basa il meccanismo del cashback che dovrebbe partire dal 1 dicembre.

Carte di credito e bancomat zero commissioni fino a 5 euro

Discorso diverso per le transazioni fino a 10 o 25 euro: per pagamenti di questi importi ci sarebbe la disponibilità a ridurre o azzerare le commissioni (come già fanno alcuni operatori con specifiche proposte commerciali), ma non dovrebbe esserci un protocollo specifico e ci si affiderà alla libera iniziativa degli acquirer.

Cashback dal primo dicembre

In tema cashback, il premier Giuseppe Conte ha già anticipato quale potrà essere una forma di premio per chi paghi con carte di credito, bancomat o altre modalità elettroniche e digitali.

La possibilità di recuperare il 10% della spesa, fino a una restituzione massima di 300 euro all’anno. (fonte Ansa)