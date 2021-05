Bernard Arnault (LVMH) è stato l’uomo più ricco del mondo solo per qualche ora (foto ANSA)

Bernard Arnault tenta il grande sorpasso ma l’impresa gli riesce solo per qualche ora. Poi Wall Street apre, Amazon sale e Jeff Bezos torna paperone del mondo.

Poco prima dell’avvio delle contrattazioni sui listini americani, il re del lusso ha superato il patron di Amazon affermandosi come uomo più ricco del mondo, con una fortuna stimata da Forbes in 186,3 miliardi di dollari, ovvero 300 milioni più di Bezos. L’avvio degli scambi a Wall Street e il balzo dei tecnologici, inclusa Amazon, però hanno consentito al numero uno del colosso delle vendite al dettaglio di riprendersi lo scettro.

Bezos-Arnault, testa a testa per il trono di più ricco del mondo

Anche se temporaneo il soprasso di Arnault mette in evidenza la tenuta di fronte alla pandemia del suo gruppo LVMH, che ha chiuso il primo trimestre del 2021 con ricavi per 17 miliardi di dollari, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La fortuna di Arnault è balzata da 76 miliardi di dollari nel marzo 2020 agli 186,3 miliardi di oggi.

Un salto di oltre 110 miliardi che conferma la forza del suo gruppo, che controlla marchi come Christian Dior e che di recente è salita al 10% di Tod’s dopo aver assunto il controllo dei sandali Birkenstock.

Bezos in testa, Arnault tallonato da Elon Musk

Ma se LVMH è volata con la pandemia, Amazon non è stata da meno macinando ricavi e utili: solo nei primi tre mesi dell’anno il fatturato è salito del 44% a 108,5 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è più che triplicato a 8,1 miliardi di dollari. Risultati record che hanno arricchito Bezos nonostante il divorzio multimiliardario. E così dopo il sorpasso momentaneo, il patron di Amazon si riprende la vetta del mondo con i suoi 186,6 miliardi di dollari di valore mentre Arnault, secondo i dati del Bloomberg Billionaires Index, è secondo con 162,3 miliardi tallonato da Elon Musk con 161,6 miliardi.