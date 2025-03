È possibile un Bonus da 200 euro per chi ha questo ISEE: ecco quali sono i requisiti per riceverlo e come fare per averlo.

Hai già calcolato il tuo ISEE per il 2025? Se il tuo indicatore è inferiore a 25.000 euro, sei tra i fortunati che potranno beneficiare di un contributo straordinario di 200 euro, un’importante opportunità di risparmio in un periodo di crescente difficoltà economica. Questo bonus, che si inserisce nel contesto delle misure previste dalla Legge di Bilancio del 2025, rappresenta un aiuto concreto per milioni di famiglie italiane.

Circa 8 milioni di nuclei familiari potranno accedere a questo contributo, particolarmente utile per affrontare l’aumento delle spese quotidiane, in particolare quelle relative alle bollette di luce e gas. Con l’inflazione che continua a gravare sulle tasche degli italiani, questo bonus si presenta come un aiuto necessario per alleviare il peso economico che molte famiglie si trovano a sostenere.

Chi può richiedere il bonus da 200 euro

Il bonus di 200 euro è destinato a coloro che hanno calcolato o calcoleranno il proprio ISEE nel primo trimestre del 2025, rispettando il limite di 25.000 euro. Questo limite, più elevato rispetto ai 15.000 euro stabiliti nel 2023, offre una maggiore opportunità di accesso a un numero più ampio di famiglie. In un contesto in cui il costo della vita continua a salire, il governo ha deciso di allargare la platea dei beneficiari, consentendo a più cittadini di usufruire di questo sostegno.

Un aspetto interessante riguarda coloro che si trovano appena al di sopra del limite di 25.000 euro. Ricalcolando l’ISEE, ora che i Buoni Fruttiferi e i Titoli di Stato non vengono più considerati nel conteggio, è possibile scendere sotto la soglia critica. Questo potrebbe permettere a famiglie che inizialmente non rientravano nei requisiti di ottenere il bonus e beneficiare di un supporto economico in un momento di grande difficoltà.

Il bonus bollette 2025 è stato pensato per affrontare un momento storico in cui i prezzi dell’energia continuano a salire, creando una pressione insostenibile sulle finanze delle famiglie. Le bollette di luce e gas, che già pesano sul bilancio domestico, sono aumentate notevolmente negli ultimi mesi, rendendo urgente l’intervento del governo. Le famiglie più vulnerabili, inclusi gli over 75, i disabili e coloro che percepiscono bonus sociali, si trovano particolarmente in difficoltà e necessitano di misure di supporto adeguate.

Per il secondo trimestre del 2025, sono stati stanziati 1,6 miliardi di euro per finanziare questo bonus, che sarà erogato automaticamente, senza necessità di inviare domanda. Questo approccio semplificato è una risposta alle esigenze delle famiglie, che spesso non hanno il tempo o le risorse per affrontare le complessità burocratiche. L’importo di 200 euro sarà utilizzato per ridurre il costo delle bollette relative ai mesi di aprile, maggio e giugno, offrendo un sollievo immediato.

In aggiunta, il bonus è cumulabile con il bonus sociale concesso alle famiglie con ISEE inferiori a 9.530 euro o a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico. Ciò significa che le famiglie che rientrano in queste categorie possono ricevere sia il contributo di 200 euro, sia l’importo previsto dal bonus sociale, il quale varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.