Bonus trasporti, fondi esauriti in un’ora. Nuova riapertura il primo ottobre

Il bonus trasporti finisce subito. Esaurito in un’ora il sostegno, fino, a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili di trasporto pubblico, validi per più mesi, o annuali, del ministero del Lavoro. La misura è destinata a persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro.

Come si legge nella piattaforma online del ministero, sulla quale si poteva presentare domanda dalle ore 8.00 di questa mattina tramite spid o cie, si è raggiunto “il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Ddcreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1 ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023”.

Come funziona il bonus trasporti?

Il bonus ha un valore di 60 euro.

Il buono, valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico, è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Si può acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro oppure si possono usare i soldi ogni mese del 2023 per comprare un abbonamento mensile.

Come fare domanda?

Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e ottiene un codice da mostrare al momento dell’acquisto. Il bonus si può richiedere entro il 31 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle risorse. Le richieste vanno fatte online su https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/.