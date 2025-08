Il mese di luglio ha segnato un nuovo traguardo storico per la mobilità elettrica in Norvegia. Secondo i dati ufficiali forniti dal Consiglio norvegese per l’Informazione sul traffico stradale (Ofv), nel corso del mese sono state immatricolate 9.563 nuove autovetture, segnando un aumento del 48% rispetto allo stesso mese del 2024. Di queste, ben 9.291 erano auto elettriche, corrispondenti al 97,2% del totale delle immatricolazioni, un nuovo record nazionale per il Paese scandinavo.

Anche a livello annuale, i numeri confermano la tendenza verso l’elettrico: dall’inizio del 2025, la quota di auto elettriche sul totale delle vendite ha raggiunto il 94,1%, con 80.040 unità vendute da gennaio a luglio. Numeri che consolidano la leadership globale della Norvegia nella transizione verso una mobilità a zero emissioni.

Competizione crescente e apertura ai marchi cinesi

Il successo delle auto elettriche norvegesi è favorito anche da un mercato più competitivo e accessibile. “Oggi le persone sono più disposte a investire in un’auto nuova rispetto a prima”, ha dichiarato Solberg Thorsen, direttore dell’Ofv, aggiungendo che la varietà di modelli disponibili, con prezzi che vanno da 300.000 a 500.000 corone norvegesi (circa 25.000–42.000 euro), ha reso l’acquisto più allettante per una fascia sempre più ampia di consumatori.

Nella top 20 dei modelli più venduti, tutte le auto sono elettriche, un dato che riflette il totale dominio delle EV sul mercato. Mentre i marchi tradizionali come Tesla, Volkswagen, Toyota, Volvo e BMW restano in cima alle preferenze, si registra una crescente penetrazione dei marchi cinesi, che hanno raggiunto una quota di mercato del 13%.

“Siamo un Paese piccolo e non trainiamo le vendite in Europa”, ha sottolineato Thorsen, “ma non c’è dubbio che rappresentiamo un mercato importante, anche per i cinesi. Dopotutto, siamo il Paese numero uno al mondo per quanto riguarda le auto elettriche”.