Canone Rai costa meno nel 2024, ecco come pagarlo (e chi è esente)

La legge di bilancio 2024 ha ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone Rai per uso privato, dovuto per l’anno in corso. Lo ricorda l’Agenzia delle entrate che (con la risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024) ha reso noti gli importi del canone per il 2024 per le varie casistiche che possono presentarsi.

Quanto costa il canone Rai nel 2024 e come pagare

Per i cittadini per i quali l’addebito del canone Rai avviene nella bolletta della luce o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Per maggiori informazioni, l’Agenzia delle entrate ha invitato gli utenti a consultare l’area tematica del sito internet dell’Agenzia nella sezione Aree tematiche – Canone TV – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) oppure a telefonare al numero verde 800.93.83.62

Canone Rai, i soggetti esentati