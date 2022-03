I prezzi della benzina e del gasolio stanno schizzando alle stelle e per questo motivo iniziano a circolare diverse bufale, o se preferite fake news, sui social. Dal carburante fatto in casa, alla benzina senza accise.

Bufala dalla Campania, tutti alle pompe di benzina che i rifornimenti di carburante stanno terminando

La prima bufala arriva dalla Campania. Secondo un messaggio diventato virale sia sui social che network che nelle chat di WhatsApp e Telegram, tutti i cittadini campani sarebbero dovuti andare in fretta e in furia alle pompe di benzina perché i rifornimenti di carburante sarebbero quasi terminati. Per colpa di questa fake news, le pompe di benzina campane sono state prese d’assalto ma si trattava solamente di una bufala. Questi cittadini si sono fidati di questo messaggio virale senza andare a verificare la notizia.

Altra bufala dalla Sardegna, lo sciopero di 15 giorni degli autotrasportatori che avrebbe paralizzato la Regione

Ecco un’altra bufala dalla Sardegna. Un messaggio virale nelle chat private e sui social che minacciava uno sciopero di ben 15 giorni consecutivi degli autotrasportatori sardi. Per paura di questo sciopero, i cittadini sardi si sono riversati in massa nei supermercati praticamente svaligiandoli! Perché temevano che non vi fossero più rifornimenti di cibo.

La bufala della benzina senza accise

Nelle ultime ore, è diventato virale sui social un link che forniva indicazioni di presunte pompe di benzina dove la benzina veniva venduta senza accise. In realtà, gli unici distributori che godono di prezzi di favore, privi di iva o accise, sono quelli di Livigno. A Livigno, la benzina self viene venduta a 1.3 euro al litro, mentre il gasolio a 1.2 euro al litro.

La fake news del diesel fatto in casa

“Il diesel costa troppo? Ecco come farlo in casa con olio da cucina”. Così il titolo di un link diventato virale nonostante contenesse al suo interno una bufala clamorosa. Una fake news molto pericolosa perché questa pratica alternativa era in voga soprattutto nei primi anni del 900 ma adesso non è più praticabile. Infatti questo metodo potrebbe danneggiare gravemente le auto fino a non farle accendere più.