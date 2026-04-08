L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato il proprio portale introducendo una nuova versione del servizio “Situazione debitoria”, pensato per offrire ai contribuenti una visione più chiara e dettagliata della propria posizione fiscale.

Grazie a questo strumento, realizzato in collaborazione con Sogei, è possibile consultare in modo semplice tutte le informazioni relative a cartelle esattoriali, importi dovuti e somme già pagate. L’obiettivo è rendere più accessibile e comprensibile una materia spesso percepita come complessa, migliorando la trasparenza e facilitando la gestione dei debiti fiscali.

Come accedere e utilizzare la piattaforma

Accedere al servizio è semplice e immediato. Gli utenti devono collegarsi al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e selezionare la sezione “Situazione debitoria – Consulta e paga”, disponibile sia per cittadini sia per imprese.

Per l’accesso sono richieste credenziali digitali sicure, come SPID, CIE o CNS per i cittadini, mentre le imprese possono utilizzare le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Il servizio è disponibile anche tramite EquiPro, dedicato agli intermediari fiscali abilitati.

Una volta effettuato l’accesso, il contribuente può consultare il dettaglio dei singoli atti e procedere direttamente al pagamento online, rendendo l’intero processo più rapido e intuitivo.

Il prospetto di sintesi e le nuove funzionalità

Tra le principali novità spicca il prospetto di sintesi, un documento che riassume l’intera situazione debitoria del contribuente. Questo report può essere richiesto online e viene reso disponibile entro 24 ore per il download.

Nel prospetto sono incluse informazioni fondamentali come la tipologia degli atti, l’ente creditore, la data di notifica, gli importi iniziali e quelli già versati, eventuali sospensioni e somme oggetto di agevolazioni. Viene inoltre indicato il residuo ancora da pagare e il totale aggiornato.

Il sistema segnala anche la presenza di procedure cautelari o esecutive, eventuali piani di rateizzazione e definizioni agevolate, offrendo così una panoramica completa e aggiornata. A supporto degli utenti è stata introdotta anche una guida alla navigazione, che spiega in modo semplice tutte le funzionalità disponibili, rendendo il servizio accessibile anche a chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali.