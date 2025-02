Dovremo prepararci a salutare per sempre i vecchi bancomat. Presto spariranno, ecco cosa prenderà il loro posto.

La tecnologia progredisce e la sua marcia inarrestabile è destinata a portare grandi cambiamenti anche nel settore delle banche. È in arrivo una trasformazione che cambierà radicalmente il modo con cui preleviamo contanti allo sportello ATM. Dovremo prepararci, in altre parole, a dire addio ai tradizionali bancomat con l’introduzione di sistemi più avanzati.

Del resto non è il primo cambiamento nella modalità di accesso al denaro contante. Diversi anni fa non c’era altra soluzione che ritirare il denaro allo sportello solo nelle ore di apertura della banca. Con la diffusione del bancomat i clienti hanno avuto modo di prelevare h24, senza limitazioni di tempo. L’innovazione tecnologica adesso sta per “pensionare” il bancomat.

Ridurre il rischio di frodi e migliorare la sicurezza. Sono questi i principali obiettivi degli istituti di credito, che al tempo stesso vogliono offrire servizi sempre più comodi alla loro clientela. Cosa andrà dunque a prendere il posto del tradizionale bancomat? Ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro per il prelievo del cash quando spariranno gli sportelli automatici.

Addio bancomat, ecco come sarà il prelievo del futuro (prossimo)

Tra non molto vedremo comparire una soluzione più moderna per il prelievo dei contanti. Sono in arrivo gli sportelli ATM contactless. Utilizzeranno la tecnologia NFC (Near Field Communication), esattamente come avviene già ora nei pagamenti contactless con la carte e lo smartphone. Non sarà più necessario inserire fisicamente la carta nello sportello.

Con gli sportelli ATM di nuova generazione ci basterà avvicinare la carta al lettore per prelevare il denaro. Non solo: potremo usare anche lo smartphone o altri dispositivi muniti di tecnologia NFC. Gli utenti accederanno alle funzioni tradizionali del bancomat: prelievi, trasferimenti, saldo e così via. Anche i vecchi tastierini fisici saranno sostituiti da un’interfaccia touchscreen.

Tra i vantaggi del nuovo sistema di prelievo contactless ci saranno i rischi molto minori riguardo a possibili clonazioni della carta di debito, una delle principali insidie collegate agli attuali sportelli ATM. Si ridurrà drasticamente il pericolo dello skimming. Ma non è tutto: la possibilità di usare dispositivi mobili velocizzerà le operazioni e non ci sarà più bisogno di avere con sé la carta fisica.

Altro grande vantaggio: la comodità. I prelievi saranno più semplici e veloci. In questo modo si ridurranno le code e le tempistiche delle operazioni. Eliminando la necessità di introdurre fisicamente il bancomat, si ridurrà l’usura del chip e della banda magnetica, il che significa allungare la “vita” delle carte stesse. Sarà anche più facile collocare i bancomat in punti strategici, aumentando così le possibilità di prelievo per gli utenti.