ROMA – Contanti. Fatture, pagamenti, prelievi, caparre: quando e quanto si può. Dal 2018 il limite all’uso dei contanti è fissato a 3000 euro in base alla nuova normativa antiriciclaggio, 1000 euro (cioè 999,99 euro) per money trasfer e assegni. Ma la casistica è enorme: prelievi, fatture, caparre, compro oro…

Per questo il Dipartimento del Tesoro ha fornito un catalogo completo delle transazioni finanziarie (sul sito FAQ – Prevenzione dei Reati Finanziari), ripreso anche dal Sole 24 Ore. Per esempio: è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro (perché non è un trasferimento a soggetti terzi).

Caparre. Sì al pagamento in contanti inferiore a 3mila euro come caparra per una fattura di importo superiore a quella cifra. Ammesso anche il pagamento misto in contanti (purché non sia pari o superiore a 3mila euro) e per la parte residua con strumenti tracciabili per operazioni di valore superiore al limite del cash.

Fatture superiori a 3mila euro. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno.

Compro oro. Le operazioni, di importo pari o superiore a 500 euro, devono essere effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità .

Canoni di locazione. La norma che vietava il pagamento dell’affitto in contanti per le unità familiari, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e locazioni commerciali, in realtà non è mai entrata in vigore.