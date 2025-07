Dal primo luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo listino delle commissioni bancomat per gli acquisti online, già annunciato a inizio anno da Bancomat, ovvero la società che gestisce il circuito dei pagamenti elettronici. Le modifiche tariffarie, aggiornate per la prima volta dopo due anni, introducono novità sostanziali, soprattutto quella che prevede diverse commissioni in base al valore del bene acquistato, con degli aumenti nelle commissioni interbancarie.

Commissioni bancarie, cosa cambia per i pagamenti

Se da un lato la commissione allo sportello pari a 0,47 euro non cambia, dall’altro, dal primo luglio, le commissioni saranno differenziate in base al valore del bene d’acquisto. A incidere sono anche gli accordi con Apple Pay e Amazon, per offrire nuove opzioni di pagamento. Fino a questo momento le commissioni incidevano sull’esercente per lo 0,2-0,3% sul costo della transizione. Con le nuove tariffe, invece, banche e intermediari di pagamento potrebbero vedersi ridotti i margini di guadagno, con il timore che alla fine si trasferisca l’aumento dei costi sugli esercenti e, a loro volta, sul prezzo dei prodotti e quindi sui consumatori.

Nel dettaglio, per acquisti con Bancomat Carta Consumer da 0 a 4,99 euro, la commissione con operazione standard, Bill Pay e Ricaricabile prepagata, dal primo luglio 2025 è pari allo 0,1%. Per acquisti con Bancomat Carte Commercial o Aziendali di tipo standard o Bill Pay o ricaricabile prepagata è pari allo 0,7%. Per i pagamenti tramite app, invece, è pari allo 0,10%, sia con operazione standard e-commerce che non e-commerce che con operazione Bill Pay e Prepagata e-commerce e non e-commerce.

Per gli acquisti con Bancomat Carta Consumer da 5 a 24,49 euro, la commissione con operazione standard, Bill Pay e Ricaricabile prepagata è pari allo 0,2%. Per acquisti con Bancomat Carte Commercial o Aziendali di tipo standard o Bill Pay o ricaricabile prepagata è pari allo 1,3%. Peer i pagamenti tramite app è pari invece allo 0,2%, sia con operazione standard e-commerce che non e-commerce che con operazione Bill Pay e Prepagata e-commerce e non e-commerce.

Per gli acquisti sopra i 24,50 euro, invece, la commissione con le operazione standard è pari allo 0,2%. Per acquisti con Bancomat Carte Commercial o Aziendali di tipo standard è pari all’1,3%. Per i pagamenti tramite app è pari invece allo 0,2% sia con operazione standard e-commerce che non e-commerce che con operazione Bill Pay e Prepagata e-commerce e non e-commerce. Se invece il pagamento sarà effettuato con Bill Pay o ricaricabile prepagata, il tariffario è il seguente: 0,05% con Bancomat Carta Consumer; 0,3% con Bancomat Carte Commercial o Aziendali e 0,05% per i pagamenti tramite app.