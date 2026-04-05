Quest’anno le uova di Pasqua stanno costando di più rispetto al passato: la causa è da ricercare nell‘aumento del costo del cacao e nella crisi climatica che ha colpito diversi Paesi africani in maniera intensa a partire dall’anno scorso. A certificare l’aumento dei costi della materia prima dell’uovo pasquale era stato infatti un report realizzato nel 2025 dall’organizzazione benefica britannica Christian Aid che aveva rilevato un aumento del costo del cacao che arrivava anche al 400 per cento. La causa era proprio la crisi climatica che ha colpito i paesi dell’Africa occidentale che producono il 70 per cento del fabbisogno mondiale. Si tratta della Costa d’Avorio che ha avuto le coltivazioni tra le più colpite. Gli altri paesi sono il Ghana e la Nigeria, tutti alle prese con temperature elevate, siccità e alluvione improvvise che hanno inciso negativamente sulla produzione di questa pianta.

Tra il 2015 e il 2024 questi Paesi hanno avuto almeno tre settimane l’anno sopra i 32 gradi durante la stagione dei raccolti. Per questa ragione è diminuita la quantità e la qualità, con i prezzi globali del cioccolato che di conseguenza sono schizzati in alto. Grazie però alle condizioni più favorevoli alle coltivazioni in determinate aree, i prezzi del cacao sono tornati gradualmente a scendere anche se gli aumenti dell’anno scorso hanno influito non poco sui prezzi finali che abbiamo visto sugli scaffali in queste settimane.

La diminuzione delle dimensioni delle tavolette di cioccolato

I prezzi alti della materia prima hanno spinto in questi mesi le aziende produttrici a ridurre le dimensioni delle tavolette, fenomeno noto come “shrinkflation” visto già anche con altri prodotti. Si usa meno cioccolato e le dimensioni, comprese quelle delle uova, sono state in molti casi ridotte dai marchi che le commercializzano. Uova più piccole che non portano sempre ad un abbassamento dei prezzi.

L’aumento dei prezzi certificato già l’anno scorso ha colpito in maniera predominante la Gran Bretagna e l’Australia. Un recente report dell’Energy and Climate Intelligence Unit racconta per esempio, scrive Repubblica, come il costo medio dei cioccolatini pasquali nel Regno Unito sia aumentato di due terzi in soli tre anni. Alcune uova pasquali hanno invece visto raddoppiare il prezzo. Alcuni prodotti hanno subito persino un incremento del 105 per cento per 100 grammi già a partire dal 2023.

E in Italia e nel resto d’Europa? Gli aumenti ci sono già dopo che lo scorso anno i prezzi del cioccolato erano aumentati già del 18 per cento.