Il co-fondatore di Google Sergey Brin è diventato il terzo uomo più ricco del mondo grazie al boom dell’intelligenza artificiale. Secondo la lista dei miliardari in tempo reale di Forbes, il patrimonio netto di Brin è cresciuto di 4,9 miliardi di dollari, raggiungendo i 255,6 miliardi di dollari, posizionandosi dietro a un altro co-fondatore di Google, Larry Page, e a Elon Musk di Tesla, con rispettivamente 277 miliardi e 725,3 miliardi di dollari. Il 52enne ha superato il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Larry Ellison di Oracle, grazie al nuovo balzo del titolo Alphabet, la società madre di Google.

A spingere il titolo è stato soprattutto l’annuncio, a inizio mese, di una partnership strategica tra Alphabet e Apple, che prevede l’integrazione della tecnologia Gemini di Google nella prossima generazione di intelligenza artificiale della Mela, inclusa una profonda revisione di Siri. Dopo l’annuncio, il titolo Alphabet è salito fino a superare i 337 miliardi di dollari, e portando la capitalizzazione di mercato oltre i 4.000 miliardi di dollari, un traguardo raggiunto finora solo da pochissime aziende.