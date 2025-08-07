I bagnini di Rimini incroceranno remi e braccia sabato prossimo, un 9 agosto che si annuncia superaffollato sulle spiagge della località costiera più attrattiva del paese. Sono contro l’obbligo di lavorare a turni alternati durante la pausa pranzo, approvano l’estensione dell’area di sorveglianza ma non se il prezzo di un maggior lavoro sia a loro esclusivo carico.

Il corteo dalle 12.30 sul lungomare

Sabato 9 agosto, a Rimini, è infatti previsto uno sciopero di otto ore, che lascerà le spiagge senza sorveglianza. È stato proclamato dalla Filcams Cgil che organizzerà anche un corteo dalle 12.30 sul lungomare fino a piazzale Boscovich invitando cittadini e turisti alla solidarietà.

La protesta, che arriva a turbare una stagione alla prese con le incertezze sulle concessioni e con numeri di presenze che al momento non soddisfanno gli operatori, è contro l’ordinanza che obbliga i bagnini a lavorare anche durante la pausa pranzo (12.30-14.30) con turni alternati, costringendoli a sorvegliare 300 metri di mare invece dei soliti 150.

Il sindacato si dice favorevole all’estensione del servizio di salvataggio, “ma a condizione che avvenga seriamente, senza gravare sui lavoratori né mettere a rischio la sicurezza”.

I gestori: “Solo da noi scioperano”

I gestori degli stabilimenti contestano la mobilitazione. “Nessuno – ha detto al Resto del Carlino di Rimini Mauro Vanni, di Confartigianato imprese balneari – ci ha convocato per organizzare i servizi minimi. Abbiamo chiesto informazioni alla prefettura ma non ci hanno dato comunicazioni. Per noi sarà una normale giornata lavorativa”.

Vanni critica anche il sindacato. “L’ordinanza è nazionale, in tutti i litorali d’Italia i periodi di servizio sono gli stessi. Ma solo qui da noi scioperano”. La Cgil replica accusando “il silenzio assordante di politica e amministratori locali” e si dice disponibile al confronto per “una gestione più responsabile del servizio”.