L’attuale crisi di petrolio e gas, innescata dal blocco dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran, è “più grave di quelle del 1973, 1979 e 2002 messe insieme”: è l’avvertimento del direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie), Fatih Birol, lanciato in un’intervista a Le Figaro.

Il mondo, ha affermato Birol, “non ha mai sperimentato un’interruzione dell’approvvigionamento energetico di tale portata”. Il direttore dell’Aie ha aggiunto che i Paesi più a rischio sono quelli in via di sviluppo, le cui popolazioni saranno prevedibilmente colpite in modo duro dall’aumento dei prezzi dei combustibili. Il mese scorso, i Paesi membri dell’Aie hanno concordato di rilasciare parte delle riserve strategiche: Birol ha spiegato che tale processo è già stato avviato, ma attualmente resta ancora in corso.

Nell’intervista a Le Figaro, Birol ha spiegato di essere alla ricerca dei mezzi per limitare l’impatto della crisi energetica causata dalla guerra d’Iran, in partenariato con i governi del mondo intero. Inoltre, per il direttore dell’Aie la crisi attuale contribuirà nei prossimi anni ad un’accelerazione “delle energie rinnovabili”.