Il lavoro natalizio più richiesto: 150 euro al giorno per poche ore, tutti stanno facendo domanda

Il lavoro natalizio più richiesto: 150 euro al giorno per poche ore. Ecco come guadagnare poco memo di 2000 euro nel giro di 12 giorni.

Poco meno di un mese da Natale e l’aria di festa è già percepibile. L’atmosfera e la magia delle festività di fine anno contagiano davvero tutti: grandi e piccoli. I negozi e i centri commerciali sono già alle prese con la gestione e l’organizzazione del mese più intenso dell’anno. Dagli allestimenti agli addobbi, il Natale è soprattutto attesa e condivisione, anche per questo trascorrere un pomeriggio a fare shopping in famiglia può essere un’esperienza davvero speciale.

Tuttavia le feste di fine anno sono caratterizzate anche da nuove opportunità professionali. Diversi gli store che, anche se solo temporaneamente, hanno bisogno di personale e permettono di guadagnare qualche soldo a studenti e giovani. Le occasioni di poter lavorare non mancano poi anche per gli ultra cinquantenni che sono già in pensione. E’ infatti il periodo giusto per proporsi anche in ruoli inattesi. Non a caso il lavoro natalizio di cui c’è più richiesta è rivolto proprio alle persone più adulte.

Si può guadagnare anche 150 euro al giorno, lavorando solo poche ore. Nel giro di 15 giorni si possono portare a casa anche 2000 euro. Ma di che si tratta? E’ un’attività ludica, tipica del periodo natalizio, e che in molti sono disposti a fare, anche perché è molto divertente. Un lavoro che solitamente è richiesto nei centri commerciali, o anche nelle vie di negozi più popolari e note. Ecco cosa bisogna fare.

Natale 2025, il lavoro più richiesto e redditizio

Il lavoro più richiesto e sotto alcuni punti di vista anche più redditizio del periodo festivo è decisamente quello di vestire i panni di Babbo Natale durante i giorni che precedono il 25 Dicembre. Diversi gli store, e i centri commerciali che assumono ultracinquantenni, che sono disponibili ad interpretare l’icona per eccellenza della festività.

Il “finto” Babbo Natale avrà il compito di accogliere i bambini, e di raccontare loro delle storie. Inoltre si presterà a foto e selfie con loro e famiglia. Il compenso si aggira intorno ai 1800 euro al netto delle tasse dirette, e i giorni di lavoro sono precedentemente stabiliti.

Moltissime le persone che sono pronte a vestire i panni di Babbo Natale e che hanno inviato la loro candidatura ai vari centri commerciali che hanno istituito un apposito bando. Attraverso la ricerca online è possibile trovare tutte le offerte e mandare la propria candidatura attraverso un email. L’esperienza è divertente, e coinvolgente e anche decisamente remunerativa.